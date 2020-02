Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de tonnerre pour Pep Guardiola !

Publié le 25 février 2020 à 19h45 par A.C.

Des nouvelles informations sont tombées au sujet de l’avenir de Pep Guardiola, sous contrat avec Manchester City jusqu’en 2021.

La sanction infligée par l’UEFA à Manchester City ne devrait pas pousser Pep Guardiola au départ. C’est en tout cas ce que le Catalan a annoncé récemment. Il ne manque pourtant pas de courtisans, puisque nous vous révélions en décembre dernier qu’il est le rêve des propriétaires qataris du Paris Saint-Germain, avec Xavi. Le Sun a toutefois annoncé que Guardiola pourrait finalement prolonger avec City, avec une somme record de 115M€ sur cinq ans.

Guardiola pas vraiment proche d’une prolongation à City ?