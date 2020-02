Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Maurizio Sarri lance un avertissement à Leonardo !

Publié le 26 février 2020 à 0h45 par A.C.

Maurizio Sarri, coach de la Juventus pisté par le Paris Saint-Germain, s’est exprimé au sujet de son avenir.

De plus en plus de pistes sont évoquées à travers l’Europe, pour succéder à Thomas Tuchel sur le banc du Paris Saint-Germain. Nous vous révélions en décembre dernier que Leonardo a noué un premier contact avec Massimiliano Allegri, tandis que les propriétaires du PSG pencheraient plutôt pour la paire formée par Pep Guardiola et Xavi. À l’étranger, d’autres noms ont été évoqués, puisqu’en Italie on a annoncé que le PSG lorgnerait sur Maurizio Sarri, actuel coach de la Juventus.

« Mon président m’a parlé d’un projet sur trois ans »