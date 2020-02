Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une brèche à exploiter pour Leonardo dans ce dossier XXL ?

Publié le 25 février 2020 à 7h15 par A.C.

Du côté de Brescia on pourrait se montrer plus flexible que prévu pour Sandro Tonali, milieu notamment suivi par le PSG, la Juventus et l’Inter.

Cet été, l’un des gros dossiers du mercato devrait sans aucun doute concerner un tour jeune milieu de terrain, âgé de seulement 19 ans. Sandro Tonali, qui en est tout simplement à sa première saison en Serie A, éveille en effet de plus en plus de convoitises. Leonardo, qui a déjà tenté de l’attirer au Paris Saint-Germain l’été dernier, continuerait de le suivre. C’est également le cas de l’Inter, du Milan AC, du Napoli et de la Juventus en Italie, mais aussi de Manchester City, Manchester United, Chelsea et du Borussia Dortmund. Rien que ça…

Brescia ouvert à un échange de joueurs pour Tonali