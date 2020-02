Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette bataille royale qui se confirme pour Tonali !

Publié le 24 février 2020 à 0h45 par A.C.

Le Paris Saint-Germain aura fort à faire dans le dossier Sandro Tonali, milieu de Brescia qui attise des nombreuses convoitises.

En Italie, les superlatifs commencent à manquer pour Sandro Tonali. Le milieu n’a que 19 ans, mais il a déjà tout d’un grand ! Ce n’est pas pour rien si Leonardo a tenté de l’attirer au Paris Saint-Germain l’été dernier et qu’il continue à le suivre, tout comme la Juventus, le Napoli, l’Inter, l’Atlético de Madrid, Chelsea, Manchester United et Manchester City. Tout porte à croire que l’été sera très chaud pour Tonali…

Brescia veut profiter de l’intérêt suscité par Tonali