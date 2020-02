Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de froid pour ce chouchou de Leonardo ?

Publié le 23 février 2020 à 21h15 par A.C.

Du côté de la Lazio, on ne semble pas vraiment s’inquiéter de l’intérêt porté par le PSG et le FC Barcelone à Simone Inzaghi.

On attendait un duel entre l’Inter et la Juventus en Serie A, mais la Lazio a réussi à s’immiscer dans la lutte pour le Scudetto… et cela ne surprend pas vraiment grand monde. Le travail de Simone Inzaghi est en effet salué depuis plusieurs années déjà, avec notamment des victoires en Coppa Italia et Supercoppa d’Italia. Son talent semble avoir traversé les frontières italiennes, puisque L’Équipe nous a récemment appris qu’il est le favori de Leonardo pour remplacer Thomas Tuchel au Paris Saint-Germain.

Le Barça et le PSG n’effrayent pas la Lazio