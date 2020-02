Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La sortie forte de Mbappé sur son passage... à Chelsea !

Publié le 26 février 2020 à 23h15 par B.C.

Avant de débuter sous les couleurs de l’AS Monaco, Kylian Mbappé a eu l’occasion d’effectuer quelques entraînements dans de prestigieux clubs européens, à l’image de Chelsea. Une expérience enrichissante pour le natif de Bondy qui a impressionné ses amis de l’époque comme il l’a expliqué.

Actuellement au PSG, Kylian Mbappé ne laisse personne indifférent. L’international français devrait ainsi devenir le joueur le plus cher de l’histoire à l’avenir, de quoi faire les affaires du club de la capitale. Un intérêt qui n’est pas nouveau puisque l’ancien attaquant de l’AS Monaco a rapidement tapé dans l’œil des recruteurs du monde entier. Dès son enfance, le natif de Bondy avait notamment été approché par le Real Madrid ou encore Chelsea, deux clubs qui l’ont accueilli plusieurs jours pour lui permettre d’effectuer des entraînements. Dans une lettre ouverte publiée sur The Players Tribune , Kylian Mbappé est notamment revenu sur sa rencontre avec Zinedine Zidane dans la capitale espagnole, mais l’attaquant du PSG a également évoqué son passage à Chelsea et son retour dans la banlieue parisienne.

« J’étais très excité et tellement choqué que je ne voulais même pas dire à mes copains du club où j’allais »