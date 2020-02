Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'anecdote de Mbappé sur l’intérêt de Zidane !

Publié le 26 février 2020 à 16h45 par La rédaction

Alors âgé de seulement 14 ans, Kylian Mbappé était déjà sollicité par le Real Madrid. L’attaquant du PSG est revenu sur cet épisode.

Kylian Mbappé est promis à un avenir brillant depuis son adolescence. En atteste son explosion au plus haut niveau, à seulement 16 ans. Et le joueur aurait pu émerger ailleurs qu’à Monaco puisque le Real Madrid le suit depuis longtemps déjà. Alors qu’il n’avait que 14 ans, l’attaquant du PSG avait déjà eu des contacts avec le Real Madrid. Mbappé était même venu visiter les installations dans la capitale espagnole. Il est récemment revenu sur cet épisode à travers un entretien accordé à The Players Tribune .

« Mes parents organisaient tout avec le club pour qu'ils puissent m'emmener à Madrid »