Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : De nouveaux prétendants feraient irruption dans le dossier Aubameyang !

Publié le 26 février 2020 à 14h00 par Th.B.

Alors que le FC Barcelone et l’Inter souhaiteraient s’attacher les services de Pierre-Emerick Aubameyang, les deux cadors européens devraient faire face à une concurrence allemande dans cette opération.

Depuis son arrivée à Arsenal à l’hiver 2018, Pierre-Emerick Aubameyang empile les buts. En l’espace de deux ans, le buteur des Gunners a trouvé le chemin des filets à 60 reprises et a même été élu meilleur buteur de Premier League la saison dernière aux côtés de Mohamed Salah et de Sadio Mané avec 22 réalisations. Cependant, Aubameyang n’apprécierait pas la situation sportive d’Arsenal cette saison (9ème en championnat). Comme le révélait en exclusivité le 10 Sport mardi, l’Inter s’est positionnée sur le dossier Aubameyang, mais n’a pas ouvert les négociations avec Arsenal contrairement au FC Barcelone. Le 10 Sport vous dévoilait en exclusivité, que le Barça est passé à l’action fin janvier. Le Gabonais serait toujours une piste concrète du club blaugrana pour le prochain mercato.

Des clubs allemands également dans le coup pour Aubameyang ?