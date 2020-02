Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le dossier Werner lié à l’avenir de Lautaro Martinez ?

Publié le 26 février 2020 à 12h00 par La rédaction

Après le FC Barcelone et Liverpool, un nouveau club se positionnerait sur l’attaquant de Leipzig, Timo Werner.

À l’image de son équipe, le RB Leipzig, Timo Werner est dans une forme exceptionnelle. Cette saison, l’Allemand a inscrit 21 buts et 7 passes décisives en 23 matchs de Bundesliga. Et cette bonne forme ne laisserait pas insensible certains clubs puisque le FC Barcelone et Liverpool seraient très intéressés par l’avant-centre de 23 ans. Mais un nouveau club pourrait rentrer dans la course pour Werner.

L’Inter penserait à Werner en cas de départ de Lautaro Martinez