Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le dossier Aubameyang fixé à 70M€ ?

Publié le 26 février 2020 à 11h00 par La rédaction

En fin de contrat en 2021, Pierre-Emerick Aubameyang sera probablement sur le marché l’été prochain. Toutefois, il faudra sortir le chéquier pour tenter de trouver un accord avec Arsenal.

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité ce mardi, Pierre-Emerick Aubameyang n'est pas fermé à l’idée de signer une prolongation avec Arsenal, lui qui n’aura plus qu’un an de contrat à l’issue de la saison. Cependant pour qu’une telle prolongation se confirme, le Gabonais attendrait de connaître les ambitions de recrutement du club et ne souhaiterait rester qu’en cas de qualification en Ligue des Champions pour Arsenal (9ème). Autant dire que la tendance semble être à un départ pour Aubameyang. Le FC Barcelone et l’Inter seraient d'ailleurs les deux clubs les plus intéressés par le profil de l’attaquant des Gunners.

Arsenal attendrait 70M€ pour Aubameyang