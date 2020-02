Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Aubameyang a pris une première décision pour son avenir…

Publié le 26 février 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

La direction d’Arsenal s’est rapprochée du clan Aubameyang dans l’optique d’une éventuelle prolongation de contrat. Mais le buteur gabonais, pisté notamment par le FC Barcelone, préfère attendre avant de trancher.

Alors que le FC Barcelone et l’Inter Milan ont des vues sur Pierre-Emerick Aubameyang, dont le contrat court jusqu’en juin 2021 avec Arsenal, l’ancien buteur de l’ASSE finira-t-il par quitter les Gunners à l’issue de la saison ou optera-t-il plutôt pour une prolongation ? La presse italienne révélait récemment que les Gunners n’avaient pas encore approche le clan Aubameyang, mais….

Aubameyang a remis sa décision à plus tard

Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité mardi, le board d’Arsenal a bien pris contact avec Aubameyang en automne dernier dans l’optique d’une prolongation de contrat. Néanmoins, l’international gabonais a préféré remettre sa décision à plus tard, lui qui souhaite y avoir plus clair sur le projet sportif d’Arsenal et notamment sur une éventuelle participation en Ligue des Champions la saison prochaine. Le FC Barcelone a donc toujours ses chances pour Aubameyang.