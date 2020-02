Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Danger confirmé pour Leonardo pour la succession de Thiago Silva…

Publié le 25 février 2020 à 17h15 par Th.B.

Pour remplacer Thiago Silva cet été, lui qui n’est contractuellement lié au PSG que jusqu’en juin, Leonardo pense à Gabriel, mais devrait faire face à une rude concurrence.

Bien que le clan Thiago Silva voudrait entamer les négociations pour prolonger le contrat courant du capitaine du PSG jusqu’en juin prochain, les dirigeants parisiens n’auraient nullement l’intention d’offrir un nouveau contrat au Brésilien. Souhaitant miser sur un profil plus jeune que Silva (35 ans), le PSG songe à Gabriel (22 ans) qui fait son trou au LOSC cette saison, comme vous le révélait en exclusivité le 10 Sport. Selon nos informations, Leicester fait de Gabriel sa priorité. Everton serait cependant prêt à passer à l’action d’après le Daily Mirror.

Everton suivrait bien Gabriel…