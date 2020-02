Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offensive déjà programmée pour cette pépite de Ligue 1 ?

Publié le 25 février 2020 à 1h45 par La rédaction

Le PSG a ciblé Gabriel pour prendre la succession de Thiago Silva. Mais Everton, également intéressé, serait prêt à bouger ses pions lors du prochain mercato estival.

Arrivé en juin 2018 au LOSC, Gabriel est devenu un titulaire indiscutable cette saison sous les ordres de Christophe Galtier. Mais le Brésilien, sous contrat jusqu’en juin 2023, ne devrait pas s’éterniser au sein du club lillois et pourrait quitter sa formation lors du prochain mercato estival. Selon des informations exclusives du 10 Sport, Gabriel figure sur les tablettes du PSG, mais suscite également des convoitises du côté de l’Angleterre où Arsenal, Leicester ainsi qu'Everton sont intéressés par un transfert cet été.

Everton prêt à passer à l’action pour Gabriel