EXCLU - Mercato - PSG : Un nouveau club débarque pour Gabriel (LOSC) !

Surveillé par Arsenal, Everton et le PSG, Gabriel (LOSC) vient de voir un nouveau club de Premier League se pencher sur son cas.

Gabriel est un joueur très surveillé et apprécié par les clubs anglais, mais également par le PSG qui songe à lui pour la succession de Thiago Silva. Comme révélé par le10sport.com , Arsenal et Everton ont essayé de le récupérer au dernier mercato d’hiver. Et les deux pensionnaires de Premier League ont la ferme intention de revenir à la charge pour l’été prochain. Mais un troisième larron pourrait rapidement se mêler à la bataille…

Leicester en fait l’une de ses priorités

Selon nos informations, Leicester vient d’entrer dans la course pour Gabriel, le défenseur du LOSC (22 ans). Après avoir perdu Harry Maguire, vendu à prix d’or à Manchester United (87 millions d’euros), Leicester n’a pas encore réussi à trouver son successeur. Le profil de Gabriel est clairement appréhendé en ce sens. Et avec les excellents résultats de l’équipe désormais pilotée par Brendan Rodgers, en course pour une qualification en Ligue des Champions, les Foxes vont avoir la surface financière pour faire de jolies emplettes. Gabriel, qui a récemment prolongé son contrat avec le LOSC (juin 2023), dispose d’un bon de sortie officieux pour l’été prochain. Une opération qui pourrait tourner aux environs des 30 millions d’euros.