Mercato - PSG : Mauro Icardi aura l’embarras du choix pour son avenir !

Publié le 26 février 2020 à 5h00 par T.M.

La saison prochaine, Mauro Icardi pourrait bien ne pas être au PSG. Et l’Argentin ne devrait pas avoir de mal à trouver un nouveau club.

Pour le moment, Mauro Icardi n’est que prêté par l’Inter Milan au PSG. Néanmoins, l’Argentin pourrait devenir un joueur parisien à part entière car Leonardo a la possibilité de lever une option d’achat, estimée à 70M€. Avec le départ d’Edinson Cavani en fin de saison, le PSG tiendrait donc le successeur du Matador. A moins qu’Icardi n’évolue dans un autre club la saison prochaine et cela pourrait bien se passer comme ça…

Le choix du roi ?

A en croire les informations de Tuttosport, Mauro Icardi aurait bien son destin entre les mains. C’est en effet lui qui devrait choisir s’il reste ou non au PSG. Et si l’Argentin venait à quitter la capitale française, plusieurs portes de sortie devraient s’offrir à lui. Selon le média transalpin, Chelsea, la Juventus et le Real Madrid seraine intéressés par Icardi.