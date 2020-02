Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un avenir déjà tout tracé pour Lautaro Martinez ?

Publié le 26 février 2020 à 7h00 par A.C.

Du côté de l’Inter, on aurait les idées claires au sujet de l’avenir de Lautaro Martinez, attaquant de l’Inter.

Lionel Messi joue les VRP de luxe pour le FC Barcelone, qui fait face au problème de la succession de Luis Suarez. Cet hiver, Martin Braithwaite a été recruté comme joker médical, mais le club catalan voudrait miser sur un gros nom cet été. La priorité ne serait autre que Lautaro Martinez, un nom que Messi a justement glissé à ses dirigeants. Il faudra pourtant se montrer particulièrement convaincant pour l’arracher à l’Inter, puisque son transfert pourrait couter entre 111 et 150M€.

L’Inter ouvert à une vente de Lautaro Martinez à la fin de la saison