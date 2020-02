Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo déjà fixé sur le prix XXL de Donnarumma ?

Publié le 26 février 2020 à 13h15 par G.d.S.S.

Alors que le PSG aurait toujours des vues sur Gianluigi Donnarumma, le Milan AC pourrait fixer un prix de départ compris entre 55 et 60M€ pour le gardien italien l’été prochain.

Comme l’a révélé la presse italienne ces dernières heures, le PSG et le Real Madrid pourraient se disputer la signature de Gianluigi Donnarumma (21 ans), lui qui n’aura plus qu’une année de contrat avec le Milan AC en fin de saison. Une prolongation ne semble plus à l’ordre du jour pour Donnarumma, et Leonardo pourrait donc profiter de la situation pour l’attirer au PSG. Mais il faudra prévoir un gros budget…

Entre 55 et 60M€ pour Donnarumma ?