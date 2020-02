Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les vérités d’Antoine Griezmann sur son adaptation !

Publié le 26 février 2020 à 12h30 par T.M.

Alors qu’Antoine Griezmann a encore du mal à trouver sa place au FC Barcelone, le Français savait ce qui l’attendait en rejoignant les Blaugrana.

Ce mardi, face à Naples, Antoine Griezmann a permis au FC Barcelone de repartir du San Paolo avec le point du match nul. Le club catalan peut donc remercier le Français, qui est toutefois toujours en difficulté chez les Blaugrana. Arrivé au Barça durant l’été, Griezmann connaît une adaptation délicate que ce soit sur le terrain et dans le vestiaire. Des difficultés dont le champion du monde était au courant au moment de quitter l’Atlético de Madrid pour le Barça.

« C’est un job différent »