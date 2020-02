Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Ce constat clair de Griezmann sur sa relation avec Lionel Messi…

Publié le 26 février 2020 à 8h30 par Th.B.

Le FC Barcelone a évité le piège napolitain à San Paolo mardi soir en arrachant le match nul (1-1), grâce au but d’Antoine Griezmann. Cependant, la relation entre le Français et Lionel Messi n’est toujours pas bonne. De quoi pousser le champion du monde tricolore à dresser un constat clair.

Le FC Barcelone a recruté Antoine Griezmann lors du dernier mercato estival en levant la clause libératoire fixée à 120M€ dans son ancien contrat à l’Atletico de Madrid. Cependant, le champion du monde tricolore ne semble pas être la recrue attendue par Lionel Messi. Le capitaine du FC Barcelone aurait fait savoir aux dirigeants blaugrana qu’il comptait témoigner du retour de son ami Neymar en Catalogne l’été dernier. Les relations entre Griezmann et Messi ne seraient pas au beau fixe en interne depuis le début de la saison et cela se ressent sur le terrain. À l’occasion du match nul concédé sur la pelouse du San Paolo mardi soir pour le compte du 1/8ème de finale aller de Ligue des champions face au Napoli (1-1), Antoine Griezmann, le buteur blaugrana du soir, et Lionel Messi n’ont échangé que trois ballons. Trop peu pour les deux attaquants supposés dynamiter les offensives du Barça en l’absence d’Ousmane Dembélé et Luis Suarez. Griezmann s’est confié sur sa relation avec Messi.

« On travaille cela »