Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : L’annonce de Griezmann sur sa relation avec Messi

Publié le 17 février 2020 à 5h00 par T.M.

Alors que beaucoup s’inquiète de la relation entre Lionel Messi et Antoine Griezmann au FC Barcelone, cela n’a pas le cas du Français.

Du côté du FC Barcelone, la verité du terrain n’est pas celle qui était attendue. Avec l’arrivée d’Antoine Griezmann, on s’attendait à voir un duo de choc avec Lionel Messi. Problème, sur le terrain, les deux stars se trouvent très rarement et généralement, le Français est même oublié par son coéquipier. Cela n’a toutefois pas été ce samedi face à Getafe puisque Griezmann a marqué sur une passe de Messi.

« Je suis sûr que cela ira mieux »

Après cette rencontre, rapporté par As, Antoine Griezmann a d’ailleurs fait une grande annonce sur sa relation avec Lionel Messi. Et le Français n’est clairement pas inquiet : « Ça fait 7 mois, il faut encore s’adapter. Nous sommes en train de profiter de travailler ensemble et je suis sûr que cela ira mieux ».