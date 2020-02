Foot - Barcelone

Barcelone : Quand Gattuso compare Messi à Maradona !

Publié le 24 février 2020 à 20h10 par La rédaction

Lionel Messi se déplace sur les terres de Diego Maradona. Même nationalité, même profil, la comparaison entre les deux joueurs était trop facile. Gattuso s’en est chargé en conférence de presse.