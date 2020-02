Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Messi, Busquets, Piqué... Bartomeu a rétabli l’ordre en interne !

Publié le 23 février 2020 à 21h00 par H.G.

Bien que le FC Barcelone ait fait face à une crise interne cette semaine, Josep Maria Bartomeu aurait réussi à remobiliser les joueurs en parlant aux quatre capitaines pour se concentrer sur les objectifs du club pour la fin de saison.

Le FC Barcelone a fait face à une nouvelle polémique cette semaine. En effet, la SER Catalunya a révélé que le club catalan était lié à la société I3 Ventures, qui aurait, via des pages sur les réseaux sociaux, nui à l’image de certaines légendes du Barça et de personnalités proches ou non du club. Parmi les personnes dont l’image a été entachée figurent deux légendes et capitaines de l’actuelle équipe du FC Barcelone : Lionel Messi et Gerard Piqué. Josep Maria Bartomeu a donc dû intervenir cette semaine afin de calmer le scandale. Et celui qui devrait rester à son poste jusqu’en 2021 s’est attelé à parler aux joueurs afin qu’ils ne soient pas touchés par cette affaire et qu’ils se concentrent sur les objectifs sportifs. Et à en croire les informations de la presse catalane parues ce dimanche, le discours de Josep Maria Bartomeu aurait fait son effet auprès des joueurs.

Les quatre capitaines ont entendu les explications de Bartomeu