Barcelone - Malaise : La mise au point de Messi sur sa relation avec Griezmann !

Publié le 20 février 2020 à 10h30 par T.M.

Alors que la relation entre Lionel Messi et Antoine Griezmann fait énormément parler depuis le début de la saison, l’Argentin a tenu à être clair concernant son coéquipier au FC Barcelone.

Le week-end dernier, face à Getafe, Antoine Griezmann a marqué sur une passe décisive de… Lionel Messi. Ces derniers matchs, les deux stars du FC Barcelone arrivent à se trouver un peu plus facilement. Une bonne nouvelle étant donné les difficultés ces derniers mois concernant la connexion entre l’Argentin et le Français. Sur le terrain, Messi et Griezmann n’échangeaient quasiment jamais, au point de faire naitre certains doutes concernant la relation entre les deux coéquipiers. Toutefois, à en croire La Pulga, cela serait loin d’être le cas.

« Nous nous entendons très bien »