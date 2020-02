Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Danger confirmé pour Leonardo dans le dossier Houssem Aouar ?

Publié le 26 février 2020 à 12h15 par Th.B.

Intéressé par le profil de Houssem Aouar, comme le 10 Sport vous le révélait courant janvier, le PSG aurait fort à faire pour mener à bien cette opération. Explications.

Bien qu’il ait été proche d’un départ lors du dernier mercato estival, Houssem Aouar (21 ans) est resté à l’OL, convaincu par Jean-Michel Aulas et Juninho ainsi que son entourage qu’il lui fallait continuer de progresser au sein du club rhodanien où il disposerait d’un statut d’homme fort selon L’Equipe . Dans ses colonnes du jour, le quotidien sportif explique qu’un départ serait quasiment déjà acté pour le prochain mercato. La Juventus serait une option, le président de l’OL ayant révélé à Tuttosport récemment son envie de faire affaire avec son ami et homologue Andrea Agnelli. Cependant, le PSG est aussi sur les rangs, comme le 10 Sport vous le révélait en exclusivité le 10 janvier dernier.

Aouar bel et bien dans le viseur de la Juventus, mais pas seulement…