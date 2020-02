Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le recrutement de Villas-Boas est validé par une légende du club !

Publié le 26 février 2020 à 11h15 par G.d.S.S.

Ancien joueur emblématique de l’OM, Chris Waddle livre son point sur le travail d’André Villas-Boas et estime notamment qu’il a réalisé un très bon recrutement lors du dernier mercato estival.

Confortablement installé à la seconde place du classement en Ligue 1 derrière le PSG et avec huit points d’avance sur le troisième, l’OM vit une très belle saison sous les ordres d’André Villas-Boas. Malgré ses moyens limités à son arrivée au club l’été dernier, l’entraîneur portugais a réussi quelques jolis coups sur le mercato avec notamment les recrutements d’Alvaro Gonzalez et Valentin Rongier. Et Chris Waddle, ancien attaquant légendaire de l’OM au début des années 90, a livré son point de vue sur le travail de Villas-Boas dans un entretien accordé au Phocéen .

« Il a été bon dans le recrutement »