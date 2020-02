Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Juninho reconnaît son erreur pour Sylvinho

Publié le 26 février 2020 à 8h50 par T.M.

Arrivé avec Juninho à l’OL, Sylvinho ne sera resté que quelques mois avant d’être remercié. Une erreur reconnue par le directeur sportif lyonnais.