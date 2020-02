Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : L’aveu de Juninho sur Sylvinho

Publié le 25 février 2020 à 22h28 par La rédaction mis à jour le 25 février 2020 à 22h29

Interrogé sur son choix de nommer Sylvinho sur le banc de l’OL l’été dernier, Juninho reconnaît avoir commis une erreur.