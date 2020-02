Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Zubizarreta utilise le Barça pour justifier un dossier brûlant !

Publié le 25 février 2020 à 20h15 par A.M.

Incapable de convaincre Isaac Lihadji de signer son premier contrat professionnel, l’OM pourrait voir filer son jeune joueur au LOSC. Mais Andoni Zubizarreta dédramatise la situation.

Peu réputé pour sa formation, l’Olympique de Marseille peine à sortir des jeunes joueurs. Et alors qu’Isaac Lihadji semblait posséder le profil idéal pour éclore au sein de son club formateur, l’ailier de 17 ans a refusé de signer son premier contrat professionnel à l’OM. Et ces derniers jours, le LOSC tenait la corde pour accueillir Isaac Lihadji la saison prochaine. Une situation sur laquelle s’est confié Andoni Zubizarreta.

«Même le Barça a laissé partir des joueurs à Manchester United ou au Bayern Munich»