Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Zubizarreta envoie un message très clair à Lihadji !

Publié le 26 février 2020 à 7h30 par A.M.

Alors que le départ d’Isaac Lihadji semble se confirmer, Andoni Zubizarreta explique que s’il avait signé son premier contrat professionnel, il aurait joué à la place de Marley Aké.

Depuis plusieurs semaines, l’avenir d’Issac Lihadji semble s’inscrire loin de l’Olympique de Marseille. Il faut dire que le jeune ailier de 17 ans a refusé de signer son premier contrat professionnel avec son club formateur, poussant André Villas-Boas à l’écarter et à ne plus le convoquer dans son groupe. Et pourtant, Isaac Lihadji avait clairement l’opportunité de jouer avec l’OM.

«Si tu t'arrêtes, un autre prend ta place»