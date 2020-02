Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ancelotti ne lâcherait rien pour un protégé de Villas-Boas !

Publié le 25 février 2020 à 9h15 par La rédaction

Carlo Ancelotti observerait les prestations de Morgan Sanson depuis plusieurs mois. Et le technicien serait toujours intéressé par le milieu de terrain de l'OM.

L’avenir de Morgan Sanson a fait l’objet de nombreuses rumeurs lors des dernières fenêtres de transferts. Le milieu de terrain a été annoncé sur le départ afin de permettre à l’OM de renflouer ses caisses. Mais Morgan Sanson (25 ans) est finalement resté à Marseille, et ce malgré plusieurs offres comme il l’a confié dernièrement dans les colonnes de L’Equipe : « Il y a eu des offres, mais honnêtement, elles n’étaient pas à la hauteur de ce que je voulais. Et puis, je ne voulais pas partir sur cette saison, j’avais envie de prendre ma revanche. J’étais prêt à repartir sur une nouvelle aventure, avec un nouveau coach, sur des bases saines. » Cependant, l’avenir de Morgan Sanson pourrait revenir au centre de l’actualité lors du prochain mercato estival d'autant plus que selon L'Equipe , le joueur aurait conclu un accord avec l'OM lors de sa prolongation en décembre 2018. Un pacte qui lui permettrait de quitter le club cet été.

Ancelotti à fond sur Sanson ?