Mercato - Barcelone : Arsenal tente de compromettre les plans du Barça !

Publié le 25 février 2020 à 4h00 par A.M.

Présent en conférence de presse après la victoire d’Arsenal contre Everton (3-2), Mikel Arteta en a profité pour avertir les prétendants de Pierre-Emerick Aubameyang, auteur d’un doublé contre les Toffees.

« Je sais qu’il veut jouer pour les plus grands clubs dans les plus grandes compétitions et s’élever au niveau des meilleurs joueurs du monde. Et nous devons le soutenir et tout lui donner au club afin qu’il se sente vraiment épanoui ici. C’est le défi que je dois relever ». Après la victoire contre Everton (3-2), Mikel Arteta n'a pas manqué d'assurer qu'il ferait tout pour convaincre Pierre-Emerick Aubameyang de rester à Arsenal alors que le nom du Gabonais circule avec insistance du côté du FC Barcelone. Et alors qu'il reconnait avoir eu des doutes, le technicien espagnol est aujourd'hui convaincu des capacités de son attaquant.

Arteta compte bien tout faire pour conserver Aubameyang