Mercato - OM : À quel prix faut-il vendre Morgan Sanson ?

Publié le 26 février 2020 à 8h00 par La rédaction

L’été prochain, Morgan Sanson ne devrait pas manquer de propositions pour son avenir. Une bonne nouvelle pour l’OM en quête de liquidités afin de résoudre ses problèmes financiers. Mais à quel prix le club phocéen doit-il vendre son milieu de terrain ?

L’été prochain, l’Olympique de Marseille sera contraint de vendre afin de renflouer ses caisses afin de répondre aux contraintes du fair-play financier. Dans cette optique, plusieurs joueurs seront probablement mis sur le marché, un an après avoir échoué à céder plusieurs de ses cadres. Cette fois-ci, Andoni Zubizarreta n’aura pas le droit à l’erreur et devra trouver des acheteurs. Morgan Sanson, qui dispose de l’une des valeurs marchandes les plus élevées de l’effectif de l’OM, sera particulièrement concerné. Mais à quel prix faut-il accepter de lâcher le milieu de terrain ?

Quel prix pour Sanson ?