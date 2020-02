Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas annonce déjà deux départs pour l’été prochain !

Publié le 26 février 2020 à 15h15 par G.d.S.S.

Présent en conférence de presse ce mercredi, André Villas-Boas a évoqué les joueurs arrivant en fin de contrat à l’OM et acte les départs libres de Yohann Pelé et Grégory Sertic en juin prochain.

« On a plusieurs joueurs qui arriveront en fin de contrat en 2021. On a déjà parlé de ça (…) C’est une situation dont on est conscient, et c’est aussi au club de se positionner sur ce qu’on doit faire », a indiqué André Villas-Boas ce mercredi en conférence de presse, faisant notamment référence aux cas Florian Thauvin et Steve Mandanda qui n’auront plus qu’une année de contrat avec l’OM à l’issue de la saison. Et si l’incertitude règne pour les joueurs arrivant à la fin de leur bail en 2021, l’entraîneur de l’OM a les idées plus claires pour Yohann Pelé et Gregory Sertic.

Sertic et Pelé vont partir