Mercato - Barcelone : Le dossier Timo Werner bouclé grâce à une offre colossale ?

Foot - Mercato - Barcelone

Annoncé dans le viseur du FC Barcelone, Timo Werner devrait finalement prendre la direction de Liverpool qui serait proche de trouver un accord avec le buteur allemand du RB Leipzig.

« Klopp ? C’est l’un des tout meilleurs entraineurs au monde et il est aussi allemand. Il y a plein de facteurs qui laissent supposer que je m’intégrerais très bien là-bas avec mon style de jeu », confiait récemment Timo Werner (23 ans), qui a donc ouvert grand la porte à un transfert vers Liverpool l’été prochain. Et alors que le FC Barcelone aurait également des vues sur le buteur allemand pour assurer la succession de Luis Suarez, ce sont donc les Reds qui semblent idéalement positionnés pour recruter Werner lors du prochain mercato.

Le journaliste italien Nicolo Schira révèle ce mercredi que Liverpool aurait déjà bien avancé dans ses négociations avec l’entourage de Timo Werner et lui aurait déjà proposé un contrat jusqu’en 2025 à hauteur de 8M€ par an en plus de divers bonus. Les discussions seraient toujours en cours entre les deux parties, mais Liverpool semble bien parti pour prendre une longueur d’avance définitive sur le FC Barcelone pour Werner.

#Liverpool have offered to Timo #Werner a contract until 2025 with a wages of €8M + bonuses a year. Talks ongoing to finalize the deal. #transfers #LFC https://t.co/6QPL1SYvuV