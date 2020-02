Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas interpelle Zubizarreta pour l’avenir de Thauvin !

Publié le 26 février 2020 à 14h15 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec l’OM, Florian Thauvin semble dans l’incertitude la plus totale pour son avenir. Et André Villas-Boas a livré son ressenti sur ce dossier et sur une éventuelle prolongation de l’attaquant français.

Au même titre que Steve Mandanda, Maxime Lopez, Valère Germain ou encore Jordan Amavi, Florian Thauvin n’aura plus qu’une seule année de contrat avec l’OM à l’issue de la saison. Une question va donc devoir rapidement se poser : faut-il prolonger l’international français, qui revient d’une très longue absence après avoir été opéré en septembre dernier ? André Villas-Boas, l’entraîneur de l’OM, a évoqué l’avenir de Thauvin ce mercredi en conférence de presse. Et il a notamment fait passer un message à Andoni Zubizarreta sur ce dossier…

« C’est au club de se positionner »