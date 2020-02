Mercato - Real Madrid : Cette annonce lourde de sens de l’agent de Kevin de Bruyne !

Foot - Mercato - Real Madrid

Suite à la suspension de Manchester City des deux prochaines campagnes européennes, le Real Madrid aurait activé la piste Kevin de Bruyne. Afin de ne pas causer la controverse concernant le milieu offensif des Skyblues, l’agent du Belge a assuré qu’il ne sera pas au Santiago Bernabeu ce mercredi soir pour le 1/8ème de finale de Ligue des champions entre le Real Madrid et Manchester City.

Sous contrat jusqu’en juin 2023, Kevin de Bruyne serait susceptible de ne pas honorer son engagement avec Manchester City jusqu’à son terme. Les Citizens ont officiellement fait appel auprès du Tribunal Arbitral du Sport ce mercredi concernant la suspension infligée par l’UEFA de toutes compétitions européennes pour les deux prochaines années. Après avoir appris cette nouvelle, la presse espagnole s’est empressée de lancer une rumeur envoyant Raheem Sterling ainsi que Kevin de Bruyne au Real Madrid. Afin de ne pas lancer d’huile sur le feu, l’agent de De Bruyne a pris une grande décision en marge du 1/8ème de finale aller de Ligue des champions opposant Manchester City au Real Madrid ce mercredi soir au Santiago Bernabeu.

« Je ne vais pas aller à Madrid. Je ne veux pas causer la controverse. Si on me voit là-bas, on dira : il est à Madrid pour négocier un transfert. Excluons ça. J’ai une grande télévision à la maison. Pas de controverse » . a confié Patrick De Koster à Midmid podcast dans des propos rapportés par le journaliste de HLN, Kristof Terreur sur son compte Twitter .

