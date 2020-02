Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les confidences de Beckham concernant Edinson Cavani…

Publié le 26 février 2020 à 15h45 par T.M.

Cet hiver, l’Inter Miami rêvait notamment d’attirer Edinson Cavani et lui confier ainsi la 3ème et dernière place pour un salaire non encadré. Finalement, l’Uruguayen est resté au PSG et David Beckham a commenté cet échec.

Plus que quelques jours avant les débuts de l’Inter Miami en MLS. Et pour sa franchise, David Beckham voit les choses en grand. Cet hiver, le Britannique a notamment tenté de convaincre Edinson Cavani. « L’Inter Miami fait une offre importante pour lui », révélait dernièrement la mère de l’Uruguayen. Finalement, l’attaquant est resté au PSG et l’Inter Miami n’a recruté personne pour venir occuper la dernière place de Designated Player, qui garantit un salaire non encadré au joueur en question. Pas de quoi décourager Beckham, qui devrait retenter sa chance cet été.

« Je ne suis en aucun cas déçu »