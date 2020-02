Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’avenir d’Edinson Cavani serait déjà tout tracé !

Publié le 26 février 2020 à 1h45 par B.C.

Annoncé proche de l’Atlético de Madrid cet hiver, Edinson Cavani est finalement resté au PSG. Cependant, l’attaquant uruguayen devrait bel et bien plier bagage dans les prochains mois.

En manque de temps de jeu durant la première partie de la saison, Edinson Cavani a voulu quitter le PSG cet hiver pour s’engager en faveur de l’Atlético de Madrid. Cependant, le club de Diego Simeone n’est jamais parvenu à convaincre Leonardo, une situation compliquée pour le Matador qui a dû prendre son mal en patience en janvier et sur laquelle il est revenu dimanche, après le match contre Bordeaux au cours duquel il a inscrit son 200e but avec le PSG : « Je vais vous répondre par respect. Mais c'est du passé. Et le passé, il faut parfois le laisser derrière... C'était un moment spécial, difficile pour moi sincèrement. Très difficile. Je pense que vous comprenez pourquoi je dis cela... Mais je suis ici pour continuer mon aventure à Paris. Et je suis heureux de continuer mon aventure ici. Je suis content, je suis fier. Et je vais continuer à donner le maximum jusqu'à mon dernier jour ici. C'est difficile pour chaque joueur de vivre des moments comme ça. Mais à la fin, ça fait partie du travail, du football, et il faut continuer à travailler, essayer d'avancer ».

Un départ inéluctable pour Cavani ?