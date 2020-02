Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Keylor Navas lâche un indice de taille sur son avenir !

Publié le 25 février 2020 à 18h45 par G.d.S.S.

Âgé de 33 ans et alors qu’il est désormais plus proche de la fin de sa carrière que du début, Keylor Navas a évoqué son après-carrière. Et le gardien du PSG indique qu’il souhaite rester dans le monde du football.

Au moment de la fin de son contrat avec le PSG, Keylor Navas sera âgé de 36 ans, et le gardien costaricien pourrait donc bien vivre au Parc des Princes sa toute dernière expérience en tant que joueur de haut niveau. Mais l’ancien joueur du Real Madrid a-t-il déjà songé son après-carrière ? Envisage-t-il une reconversion après cette expérience au PSG ? Dans une interview accordée au mensuel Onze Mondial , Keylor Navas s’est confié sur son avenir.

« J’aimerais rester proche du milieu du foot »