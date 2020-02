Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le clan Benzema laisse une porte ouverte à Aulas…

Publié le 28 février 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Même s’il vient de prolonger son contrat avec le Real Madrid, Karim Benzema pourrait envisager un retour à l’OL avant la fin de sa carrière à en croire son agent.

« Il vient de prolonger son contrat au Real jusqu’en 2022, c’est officiel. Ça l’emmènera jusqu’à 35 ans, après on verra… », a confié l’agent de Karim Benzema, actant donc la prolongation de contrat du buteur français avec le Real Madrid. Son avenir semble donc tout tracé, mais qu’en sera-t-il au-delà de cet engagement jusqu’en 2022 ? L’OL pourrait-il rapatrier son ancienne pépite pour la fin de sa carrière ?

« Il a toujours eu Lyon dans son coeur »