Mercato - Real Madrid : Un retour à l'OL ? La réponse de l’agent de Benzema !

Publié le 27 février 2020 à 8h30 par J.-G.D.

Karim Djaziri, conseiller de Karim Benzema, en dit plus sur un éventuel retour de l'attaquant du Real Madrid à l'OL, son club formateur.

Karim Djaziri est formel : Karim Benzema a bel et bien prolongé avec le Real Madrid. L’agent de l’international tricolore expliquait en effet que son client avait officialisé sa prolongation jusqu’en 2022 : « Il vient de prolonger son contrat au Real jusqu’en 2022, c’est officiel ». Tout serait donc réglé pour l’avenir du buteur madrilène. Mais pourrait-il faire, un jour, son grand retour à l’Olympique Lyonnais ? Son clan apporte quelques éléments de réponse.

«On verra… Karim a toujours eu Lyon dans son cœur»