Mercato - PSG : Pogba, Pjanic... Quel milieu de terrain devra recruter Leonardo ?

Publié le 27 février 2020 à 8h00 par La rédaction

L’été prochain, le Paris Saint-Germain devrait être très actif sur le marché des transferts et cherchera notamment à se renforcer dans l’entrejeu. Mais sur quel joueur devra miser Leonardo ?

De retour au poste de directeur sportif du PSG l’été dernier, Leonardo n’a pas perdu de temps pour s’activer. En effet, le dirigeant brésilien a rapidement renforcé l’effectif de Thomas Tuchel en recrutant plusieurs joueurs. Ainsi, le technicien allemand dispose d’un groupe beaucoup plus large. Mais l’été prochain, le PSG devrait une nouvelle fois activer le mercato. Et dans cette optique, l’arrivée d’un nouveau milieu de terrain est souhaitée. Mais quel sera l’heureux élu ?

Un gros milieu en approche l’été prochain ?