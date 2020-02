Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Enorme danger pour Leonardo dans le dossier Allegri ?

Publié le 27 février 2020 à 18h45 par A.D.

Leonardo aurait démarré les contacts avec Massimiliano Allegri pour qu’il prenne la succession de Thomas Tuchel. Alors qu’elle voudrait évincer Maurizio Sarri à la fin de la saison, la Juventus pourrait perturber les plans du PSG pour l’ancien du Milan AC.

La Juventus pourrait jouer un mauvais tour au PSG pour Massimiliano Allegri. Pour assurer la succession de Thomas Tuchel, Leonardo aurait coché les noms de Maurizio Sarri et de Massimiliano Allegri en Italie. Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité, le directeur sportif du PSG aurait déjà approché l’ancien du Milan AC pour mener à bien ce dossier. Toutefois, le club parisien devrait se méfier de la Juventus pour Massimiliano Allegri.

Max Allegri candidat à la succession de Maurizio Sarri ?