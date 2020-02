Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce concurrent XXL qui n’en démordrait pas pour Jadon Sancho !

Publié le 27 février 2020 à 19h15 par A.D.

Le PSG serait en concurrence avec Chelsea pour Jadon Sancho. Les Blues de Frank Lampard seraient bien décidés à perturber les plans de Leonardo pour l’attaquant de Dortmund.

Frank Lampard n’oublierait pas Jadon Sancho. Depuis de longs mois, l’ailier de 19 ans réalise des prouesses en Bundesliga. Pensionnaire du Borussia Dortmund, Jadon Sancho aurait alarmé le PSG. Pour renforcer l’attaque de Thomas Tuchel, Leonardo serait prêt à se jeter sur l’international anglais. Toutefois, le directeur sportif du PSG pourrait être contrarié par Chelsea sur ce dossier.

Un bras de fer entre Lampard et Leonardo pour Sancho ?