Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une décision radicale pour la succession de Navas ?

Publié le 27 février 2020 à 16h15 par A.D.

Leonardo aurait fait de Kepa Arrizabalaga son plan C après Thibaut Courtois et Jan Oblak. Frank Lampard, le coach de Chelsea, aurait décidé de se débarrasser de son gardien lors du prochain mercato estival.

Frank Lampard ne voudrait plus de Kepa Arrizabalaga. Lors du mercato estival 2018, Chelsea a déboursé la somme folle de 80M€ pour s’attacher les services de l’ancien gardien de l’Athletic. Et il semblerait que les performances de l’Espagnol chez les Blues aient séduit Leonardo. Selon les informations d’ Ok Diario , le directeur sportif du PSG aurait fait de Kepa Arrizabalaga une alternative après Thibaut Courtois et Jan Oblak. De son côté, Frank Lampard ne devrait pas bloquer le départ de son portier, bien au contraire.

Kepa Arrizabalaga serait devenu indésirable à Chelsea