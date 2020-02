Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Setién aurait la voie libre pour ce compatriote de Neymar…

Publié le 27 février 2020 à 19h00 par A.D.

En fin de contrat à l’issue de la saison, Willian, qui serait suivi par le FC Barcelone, se rapprocherait de plus en plus d’un départ. Frank Lampard, le coach de Chelsea, aurait décidé de laisser filer son attaquant brésilien.

Willian ne devrait plus faire long feu à Chelsea. En fin de contrat à l’issue de la saison, l’ailier brésilien aurait du mal à trouver un terrain d’entente avec la direction des Blues : « C’est une situation difficile parce que Chelsea m’a proposé deux ans (NDLR pour son contrat) ils ne vont pas revoir leur offre. Je leur ai parlé et ai dit que je voulais un contrat de trois ans et nous sommes dans une situation difficile à cause de cela. Je ne sais pas si ça va être possible puisque Chelsea m’a proposé deux et que j’en veux trois » , a-t-il expliqué à Estadio Interativo ce mercredi. Selon les informations de The Sun , Willian ne devrait pas parapher un nouveau bail d’ici la fin du mois de juin.

Willian poussé vers la sortie par Frank Lampard ?