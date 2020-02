Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça peut garder espoir pour ce compatriote de Neymar !

Publié le 26 février 2020 à 17h00 par Th.B.

Dans les petits papiers du FC Barcelone depuis un petit moment à présent, Willian ne devrait pas trouver de terrain d’entente avec Chelsea pour prolonger son contrat courant jusqu’en juin, comme il l’a clairement laissé entendre à la presse brésilienne…

Pour renforcer le secteur offensif de l’effectif blaugrana, le FC Barcelone se serait penché sur la situation de Willian depuis plusieurs années. Dans la foulée du départ de Neymar pour le PSG à l’été 2017, le Barça a multiplié les renforts offensifs avec Ousmane Dembélé, Philippe Coutinho, Malcom et plus récemment Antoine Griezmann. Cependant, la direction blaugrana n’aurait pas oublié Willian et pourrait disposer d’une belle carte à jouer l’été prochain, moment où son contrat à Chelsea arrivera à expiration et ne devrait pas être renouvelé comme le principal intéressé l’a révélé.

« Je ne sais pas si ça va être possible puisque Chelsea m’a proposé deux ans et que j’en veux trois »