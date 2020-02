Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce compatriote de Neymar lâche un indice de taille sur son avenir !

Publié le 22 février 2020 à 7h30 par H.G.

En fin de contrat à Chelsea en juin prochain et annoncé dans le viseur du FC Barcelone, Willian a clamé son amour pour Londres, annonçant qu’il n’avait aucune intention de s’en aller.

Willian est annoncé de longue date comme étant dans le viseur du FC Barcelone. Et si les Blaugrana ne sont jamais parvenus à mener le dossier à son terme, la donne pourrait bien changer l’été prochain. En effet, l’attaquant de 31 ans sera en fin de contrat en juin prochain à Chelsea et à en croire les révélations de The Athletic, une prolongation serait peu probable vu les demandes du Brésilien et ce que seraient prêts à accepter les Blues . Cependant, si cela pourrait apparaître comme une excellente nouvelle pour le FC Barcelone, Willian n’a de son côté aucune intention de quitter Chelsea, comme il l’a confié ce vendredi.

« Londres est l'endroit où je veux être »