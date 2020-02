Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Arsenal aurait trouvé la clé de l’opération Aubameyang !

Publié le 26 février 2020 à 16h00 par Th.B.

Afin de conserver Pierre-Emerick Aubameyang, Arsenal serait susceptible de se séparer d’Alexandre Lacazette cet été dans l’optique d’avoir les fonds nécessaires pour la prolongation du Gabonais. De quoi compliquer les affaires du FC Barcelone.

La fin de saison d’Arsenal est primordiale pour les dirigeants du club londonien, et ce pour plusieurs raisons. Tout d’abord financier, puisqu’une éventuelle qualification en Ligue des champions ferait rentrer des fonds dans les caisses du clubs. Mais elle serait susceptible d’avoir un impact important sur le plan sportif. En effet, comme vous le révélait en exclusivité le 10 Sport mardi, Pierre-Emerick Aubameyang repousse les discussions pour une prolongation de contrat jusqu’au printemps pour savoir si oui ou non Arsenal parviendra à retrouver la Ligue des champions. En cas d’échec dans cette mission, les Gunners pourraient perdre gros.

Un départ de Lacazette pour bien prolonger Aubameyang ?