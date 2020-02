Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce prétendant qui ouvre grand la porte à Lionel Messi !

Publié le 27 février 2020 à 17h30 par T.M. mis à jour le 27 février 2020 à 17h34

Alors que Lionel Messi n’a pas caché son envie de revenir un jour aux Newell’s Old Boys, au sein du club argentin, on s’est confié sur la possibilité de voir le joueur du FC Barcelone revenir à la maison.

Ces dernières semaines, l’avenir de Lionel Messi s’est retrouvé au cœur des rumeurs. Suite au clash entre La Pulga et Eric Abidal, on s’est inquiété de voir la star du FC Barcelone faire ses valises, d’autant plus qu’elle dispose d’une clause dans son contrat lui permettant de partir durant l’été. Un départ de Messi pourrait donc rapidement être une réalité et cela pourrait l’amener du côté des Newell’s Old Boys, le club où il a touché ses premiers ballons. Au sein du club argentin, on l’attend d’ailleurs les bras ouverts.

« Cela dépendra de son père »